Число регистраций на портале «Добродел» достигло 4 миллионов

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Четыре миллиона жителей Московской области зарегистрировались на портале «Добродел», через которой можно взаимодействовать с органами региональной власти в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Портал «Добродел» был запущен девять лет назад: 1 октября 2015 года. Отметку в 2 миллиона регистраций он преодолел за шесть лет — с 2015 года по ноябрь 2021 года. При этом следующие 2 миллиона пользователей присоединились к порталу за последние три года. Это подтверждает востребованность портала среди жителей нашего Подмосковья, поскольку помогает оперативно решать различные вопросы совместно с органами власти», — сказала министр госуправления, ИТ и связи области Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что портал «Добродел» используется не только для подачи жалоб, но и для различных опросов и голосований. Кроме того, через портал можно узнать о планах по благоустройстве и графике отключения воды, а также наблюдать за ходом строек и пр.
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