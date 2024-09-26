В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу для банков

Фото: iStock/dusanpetkovic
На подмосковном госпортале сделали более удобной для пользователей услугу по предоставлению поручительств Московского областного гарантийного фонда, сообщает пресс-служба Мингоуправления региона.
«Услуга для банков-партнёров Гарантийного фонда появилась на областном портале около шести месяцев назад. За это время ею воспользовались свыше 500 раз. Теперь услугу оптимизировали: её дополнили двумя новыми подуслугами, кроме того, там внедрены «умные сервисы» предпроверки и автозаполнения, — рассказала министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Она добавила, что внедрённые обновления позволят быстрее оформить заявление, а также сократят количество отказов по услуге.
Читайте также:
Власти Подмосковья подписали договор со Сбером по обучению чиновников в сфере ИИ
В Подмосковье подключили нейросеть к онлайн-услуге для трактористов
Названы самые популярные запросы подмосковному чат-боту для предпринимателей
Лев Каштанов