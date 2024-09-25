Власти Подмосковья подписали договор со Сбером по обучению чиновников в сфере ИИ

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Соглашение о сотрудничестве подписали Сбербанк и министерство территориальной политики Московской области, договор направлен на обучение и повышения квалификации руководства муниципалитетов региона в области информационных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства.
Соглашение было подписано в рамках мероприятия «На пути к успеху» при участии вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, главы министерства территориальной политики Подмосковья Юлии Губановой и зампреда Среднерусского банка Сбербанка Вадима Лушина.
Сотрудничество предполагает проведение различных обучающих мероприятий, формирование экспертных групп для решения актуальных вопросов и участие в тематических мероприятиях.
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«Подписание соглашения о сотрудничестве является важным шагом в развитии Московской области и внедрении передовых технологий в работу региональных и муниципальных госслужащих», — сказала Мария Нагорная.
Сотрудничество предполагает проведение различных обучающих мероприятий, формирование экспертных групп для решения актуальных вопросов и участие в тематических мероприятиях.
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Лев Каштанов