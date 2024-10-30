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Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

По данным Росстата, во втором квартале 2024 года доля российских домохозяйств, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, составила 4,9%. Это значение стало максимальным с первого квартала 2016 года и увеличилось по сравнению с 3,9% в первом квартале и 3,4% за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Важным показателем также является рост доли семей, которым хватает денег на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи. Одновременно снизилась доля домохозяйств, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования: таких стало 47,6%, что на 1 % пункт меньше, чем годом ранее.

Кроме того, количество семей, которым достаточно средств на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, снизилось до 10%, что является минимальным значением с начала 2016 года. Примечательно, что среди российских домохозяйств не зафиксировано ни одной семьи, испытывающей нехватку средств на еду.



Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале увеличились на 9,6% в годовом выражении, что также свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике страны.

Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#доходы
В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя
Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ
30 октября 2024, 08:14

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, предлагается ввести ограничения сначала до пяти часов в день, потом до двух. Уточняется, что Хамзаев также поддержал инициативу сократить потребление алкогольных напитков в Вологодской области.

Депутат подчеркнул, что поддерживает данную меру.

Ранее глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
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В Кузбассе мигрантов лишили российских паспортов за несоблюдение воинского учета
30 октября 2024, 06:33

Фото: istock/Semen Salivanchuk

В Кузбассе полицейские аннулировали российское гражданство двум мигрантам из Средней Азии из-за их отказа встать на воинский учет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Нарушение требований выявили сотрудники управления по вопросам миграции.

Как уточняется, 35-летний и 31-летний мужчины, получившие гражданство России в августе и сентябре текущего года, не выполнили обязанность постановки на воинский учет в течение двух недель, предусмотренную Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». По пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» МВД аннулировало их гражданство, а также наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные паспорта признаны недействительными и изъяты.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время иностранцы обязаны покинуть Россию, так как больше не имеют законных оснований для пребывания на ее территории.

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День пророка Осии 30 октября: как защитить себя от недугов и чего делать в этот день категорически нельзя
30 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Igor Zubkov

30 октября в народном календаре празднуется день памяти пророка Осии, который прославился своими проповедями о важности истинной веры. Этот же день известен под названием Осия Колесник.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 30 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День пророка Осии — история

Осия был пророком в Израильском царстве незадолго до его падения. Он активно выступал против идолопоклонства и стремился вернуть еврейский народ к вере в единого Бога.

По преданиям, его жена вела распутный образ жизни и неоднократно изменяла, пока наконец не ушла к другому мужчине.

Потерпев это горе, Осия полностью посвятил себя проповеди покаяния среди израильтян.

Традиции

Традиции, связанные с этим днем, отражают важность сельского труда и связь людей с природой.

Вот некоторые из них:

Починка колес и телег

В этот день крестьяне занимались осмотром и ремонтом своих телег. Это было важное мероприятие, так как исправные транспортные средства были необходимы для успешной работы в полях весной.

Смена сезона

Осия знаменовал переход от осенне-зимнего периода к весеннему. Крестьяне убирали телеги в сараи и доставали сани, что символизировало подготовку к новому сельскохозяйственному сезону.

Фото: iStock/by-studio

Гадания по звуку колес

Существовала традиция гадать о будущем урожае по звуку скрипа колес. Если колеса двигались тихо, это предвещало хороший урожай.

Загадки и игры для детей

Для развлечения детей на Осию загадывали загадки о колесах и телегах. Это помогало развивать у детей мышление и прививало интерес к народным традициям.

Семейные сборища

В некоторых регионах на Осию собирались семьи, чтобы вместе заниматься починкой и обсуждать планы на весенние работы. Это укрепляло семейные узы и общинные связи.

Праздничные угощения

Иногда в этот день готовили особые блюда, чтобы отметить окончание зимы и подготовку к новому сезону. Это могло быть простое угощение, которое делилось между соседями.

Обсуждение планов на будущее

В этот день крестьяне могли собираться для обсуждения предстоящих работ в полях, делились опытом и советами по улучшению урожая.

Что можно делать 30 октября 2024

Завершение сельскохозяйственных работ. К празднику Осия стремились закончить все полевые работы, включая уборку остатков урожая, так как этот день символизировал окончание сезонных трудовых дел перед наступлением зимних холодов.

Заготовка и консервация продуктов. Было важно подготовиться к зимнему периоду, запасая овощи, фрукты и прочие продукты. Существовало поверье, что убывающая луна в этот день благоприятствовала лучшему хранению домашних заготовок.

Фото: iStock/Olga Peshkova

Что нельзя делать 30 октября 2024

  • В старину 30 октября считалось днем, когда нельзя было мыться, потому что вода могла смыть защиту от недугов.
  • Не следовало начинать новые дела или проекты, ведь всё, что начиналось в этот день, было обречено на неудачу. Однако завершать старые дела рекомендовалось, иначе они могли остаться незаконченными надолго.
  • Оставлять ключи от дома или ворот на виду также не стоило — кто-то мог дотронуться до них и передать хозяину свои беды.
  • Делиться радостью с посторонними тоже было нежелательно, так как это могло привести к будущим неприятностям.
  • Мыть животных в этот день тоже не разрешалось, потому что они могли сильно заболеть.
  • Кроме того, нельзя было носить одну и ту же одежду весь день — злые духи могли пристать и начать причинять вред.

Приметы на погоду

Снег, выпавший в этот день, воспринимался как знак ранней и снежной зимы. Убывающая луна служила предзнаменованием успешных заготовок и консервации, что придавало людям уверенности в том, что их труды не пропадут даром.

Также в этот день обращали внимание на поведение животных. Если мыши активно запасались едой, это предвещало суровую и длинную зиму.

Люди верили, что гром, раздавшийся 30 октября, указывает на холодную зиму, но без сильных морозов. Такие наблюдения помогали им подготовиться к зимним испытаниям и планировать свои дела на ближайшие месяцы.

Именины 30 октября 2024

Именины 30 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

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#россия
#церковь
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В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов
29 октября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Новые автоматизированные моечные комплексы уже работают в 14 подразделениях Мострансавто. А до конца года компания получит ещё 26 автоматизированных моек, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас струйно-щёточные установки размещены в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Солнечногорске и Чехове. Автомойки оборудованы в специальных боксах. Пять установок представляют собой проездные мойки, ещё девять – портальные», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что у проездных моек моечное оборудование закреплено неподвижно, и они работают при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет этого достигается высокая пропускная способность – до одного автобуса малого класса в минуту. На автобус большого класса потребуется около пяти минут.

Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт путём его перемещения вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа – от трёх до восьми автобусов в час.
В министерстве добавили, что конца года установить новые автоматизированные моечные комплексы планируют в 26 подразделений Мострансавто.

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#транспорт
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#подмосковье
#московская область
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Атлантическая треска напала на 23 млн мойвы у побережья Норвегии
29 октября 2024, 22:04

Фото: iStock/ naturepics_li

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай хищничества трески в Атлантическом океане.
Во время нерестового сезона мойвы у берегов Норвегии треска начала нападать. Косяк мойвы численностью 23 миллиона рыб простирался на десять километров.

Треска уничтожила 0,1 процент от всей популяции мойвы, но учёные переживают, что из-за произошедшего грядут климатические изменения — из-за этого миграция мойвы может стать более уязвимой. Происшествие стало первым подтверждённым случаем нападения такого масштаба.

Подобного рода массовые примеры хищничества могут сильно влиять на баланс экосистем океанов — это подтверждает степень важности регулярного мониторинга «горячих точек» в море.

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#рыба
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Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры
29 октября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба ФССП МО

Подмосковные судебные приставы взыскали 1 млн 144 тыс. рублей у должника по алиментам. Для этого был наложен запрет на регистрационные действия в отношении половины его доли в квартире, выставленной на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Шатурское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании алиментов для содержания несовершеннолетнего ребёнка. Судебный пристав вызвал должника для разъяснения ситуации и ознакомил с размером задолженности. Мужчину также предупредили о возможной административной ответственности, но тот не стал гасить задолженность», – отметили в пресс-службе.
В результате приставы применили к должнику исполнительский сбор в размере 87 тысяч рублей и ограничили ему выезда за пределы России. Кроме того, они запретили любые регистрационные действия в отношении его доли в квартире, которую он собирался продать.

После получения этой информации и угрозы сорвать сделку должник оперативно оплатил задолженность уже на следующий день. После перечисления всей суммы исполнительное производство было завершено.

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#деньги
#подмосковье
#московская область
#гурб
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Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание
29 октября 2024, 21:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Старший воспитатель из Котельников Наталья Гусева удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наталья Владимировна работает в муниципальном детском саду «Маргаритка» 38 лет, 28 лет из них – в должности старшего воспитателя. Мы гордимся, что в нашем округе работают такие талантливые и преданные своему делу педагоги, как она. Желаем дальнейших успехов и новых достижений», – сказали в администрации.
Награду Наталье Гусевой вручила замглавы муниципалитета Елена Дорошенко. Она подчеркнула, насколько важен вклад воспитателя в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.

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#котельники
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#образование
#награда
#подмосковье
#московская область
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Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти
29 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/ Tatiana rico

Стали известны обстоятельства и причина смерти актёра кино сериалов, артиста рекламы и дубляжа Михаила Демчука.
Брат Владимир умершего артиста рассказал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая осложнялась избыточным весом Михаила. В последние дни жизни Демчук чествовал себя отлично, был бодрым и излучал позитив — не было никаких предпосылок к трагическому происшествию.

За несколько часов до трагедии Владимир общался с братом — всё было хорошо. Когда в обед он зашёл к брату, то нашёл Михаила без признаков жизни.

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года в Москве. С 2017 года он смог сняться в 43 проектах, среди которых «Майор Гром», «Карамора», «Полярный-2», «Конец света» и «Тур с Иванушками».

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#сердце
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Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции
29 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/ AnnaStills

Госдума приняла три закона, которые ужесточают наказание за организацию незаконной миграции.
Теперь в России будет действовать уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции. Преступников будут лишать свободы сроком от двух до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если правонарушители действовали в составе организованной группы или являлись должностными лицами, то денежный штраф увеличится до миллиона рублей с лишением свободы от пяти до десяти лет. Если нелегальная миграция привела к тяжким преступлениям, то в тюрьме придётся пробыть от восьми до пятнадцати лет и заплатить от трёх до пяти миллионов.

В новых законах также указано то, что власти смогут блокировать ресурсы, которые рекламируют услуги нелегальной миграции. По решению генерального прокурора или его заместителей Роскомнадзор будет осуществлять блокировку веб-сайтов.

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#закон
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#роскомнадзор
#госдума
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