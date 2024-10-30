Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума

По данным Росстата, во втором квартале 2024 года доля российских домохозяйств, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, составила 4,9%. Это значение стало максимальным с первого квартала 2016 года и увеличилось по сравнению с 3,9% в первом квартале и 3,4% за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.