Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума

Фото: iStock/blinow61
По данным Росстата, во втором квартале 2024 года доля российских домохозяйств, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, составила 4,9%. Это значение стало максимальным с первого квартала 2016 года и увеличилось по сравнению с 3,9% в первом квартале и 3,4% за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Важным показателем также является рост доли семей, которым хватает денег на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи. Одновременно снизилась доля домохозяйств, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования: таких стало 47,6%, что на 1 % пункт меньше, чем годом ранее.
Кроме того, количество семей, которым достаточно средств на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, снизилось до 10%, что является минимальным значением с начала 2016 года. Примечательно, что среди российских домохозяйств не зафиксировано ни одной семьи, испытывающей нехватку средств на еду.
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале увеличились на 9,6% в годовом выражении, что также свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике страны.
Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя
День пророка Осии 30 октября: как защитить себя от недугов и чего делать в этот день категорически нельзя
Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры
Кроме того, количество семей, которым достаточно средств на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, снизилось до 10%, что является минимальным значением с начала 2016 года. Примечательно, что среди российских домохозяйств не зафиксировано ни одной семьи, испытывающей нехватку средств на еду.
Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале увеличились на 9,6% в годовом выражении, что также свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике страны.
Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя
День пророка Осии 30 октября: как защитить себя от недугов и чего делать в этот день категорически нельзя
Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры
Дарья Осипова