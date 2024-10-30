В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, предлагается ввести ограничения сначала до пяти часов в день, потом до двух. Уточняется, что Хамзаев также поддержал инициативу сократить потребление алкогольных напитков в Вологодской области.
Депутат подчеркнул, что поддерживает данную меру.
Ранее глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Депутат подчеркнул, что поддерживает данную меру.
Ранее глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова