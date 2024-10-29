Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры

Фото: пресс-служба ФССП МО
Подмосковные судебные приставы взыскали 1 млн 144 тыс. рублей у должника по алиментам. Для этого был наложен запрет на регистрационные действия в отношении половины его доли в квартире, выставленной на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Шатурское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании алиментов для содержания несовершеннолетнего ребёнка. Судебный пристав вызвал должника для разъяснения ситуации и ознакомил с размером задолженности. Мужчину также предупредили о возможной административной ответственности, но тот не стал гасить задолженность», – отметили в пресс-службе.В результате приставы применили к должнику исполнительский сбор в размере 87 тысяч рублей и ограничили ему выезда за пределы России. Кроме того, они запретили любые регистрационные действия в отношении его доли в квартире, которую он собирался продать.
После получения этой информации и угрозы сорвать сделку должник оперативно оплатил задолженность уже на следующий день. После перечисления всей суммы исполнительное производство было завершено.
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