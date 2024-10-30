Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии

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Эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Об этом информирует «Лента.ру».
Он рекомендует начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде. Беляев также акцентирует внимание на необходимости рационального подхода к расходам, предостерегая от жизни в некомфортных условиях только ради будущей пенсии.
По его мнению, банковский вклад является одним из самых простых способов накопления, особенно если учесть страховые продукты для финансовой защиты в случае болезни или несчастного случая. Эксперт также советует рассмотреть возможность софинансирования со стороны государства для дополнительной защиты будущих пенсионных накоплений.
Ранее стало известно, что с января 2025 года российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию. Глава Социального фонда России Сергей Чирков уточнил, что в России пенсия выплачивается досрочно тем, у кого график начинается в начале января. Эти люди получат проиндексированные пенсии уже в декабре.
До этого появилась информация, что с ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его мнению, банковский вклад является одним из самых простых способов накопления, особенно если учесть страховые продукты для финансовой защиты в случае болезни или несчастного случая. Эксперт также советует рассмотреть возможность софинансирования со стороны государства для дополнительной защиты будущих пенсионных накоплений.
Ранее стало известно, что с января 2025 года российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию. Глава Социального фонда России Сергей Чирков уточнил, что в России пенсия выплачивается досрочно тем, у кого график начинается в начале января. Эти люди получат проиндексированные пенсии уже в декабре.
До этого появилась информация, что с ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова