Число случаев мышиной лихорадки вдвое выросло в Татарстане
Резкий рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая также известна как мышиная лихорадка, зафиксировали в Татарстане. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.
По ее словам, которые приводит «Татар-информ», с начала года зарегистрировали 408 случаев ГЛПС — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Мы находимся в очередном сезонном подъеме заболеваемости», — отметила собеседница агентства.Причиной стало увеличение числа грызунов — переносчиков вируса — в регионе. По данным ведомства, из них инфицированы около 12%.