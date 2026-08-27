Число случаев мышиной лихорадки вдвое выросло в Татарстане

27 августа 2026, 16:37

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Резкий рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которая также известна как мышиная лихорадка, зафиксировали в Татарстане. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.





По ее словам, которые приводит «Татар-информ», с начала года зарегистрировали 408 случаев ГЛПС — это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы находимся в очередном сезонном подъеме заболеваемости», — отметила собеседница агентства.