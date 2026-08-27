Цивилев исполнил мечту девочки из Свердловской области попасть на военный корабль

27 августа 2026, 16:26

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев исполнил новогоднюю мечту девочки из Свердловской области, которая загадала, участвуя в проекте «Ёлка желаний», попасть на военный корабль и почувствовать себя в роли помощника капитана.





Известно, что Даша с раннего детства интересуется мореплаванием и всем, что с этим связано. По данным «Петербургского дневника», летом Даша вместе с мамой прилетела в Санкт-Петербург и отправились в Кронштадт для посещения военного корабля, который находится на территории Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.





«В Кронштадте на борту малого ракетного корабля для Дарьи и её мамы провели экскурсию, познакомили с кораблём и особенностями службы. Возможность увидеть всё своими глазами произвела на девочку большое впечатление», — отмечает издание.