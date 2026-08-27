Ученые ответили, чем мужская агрессия отличается от женской

27 августа 2026, 16:25

Deviant Behavior: мужчины чаще женщин ожидают от агрессии выгоды

Фото: iStock/Backiris

Импульсивная и спланированная агрессия запускаются разными мыслительными установками. К такому выводу пришли ученые из Университета Порту, опубликовавшие работу в журнале Deviant Behavior.