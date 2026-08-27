Ученые ответили, чем мужская агрессия отличается от женской
Импульсивная и спланированная агрессия запускаются разными мыслительными установками. К такому выводу пришли ученые из Университета Порту, опубликовавшие работу в журнале Deviant Behavior.
Исследователи опросили 278 взрослых португальцев и проследили все этапы переработки информации при агрессивной реакции. Оказалось, что реактивная (импульсивная) агрессия сильнее всего связана с убежденностью человека в своей способности легко совершить агрессивное действие. А для проактивной (сланированной) агрессии ключевым фактором стало ожидание выгоды от такого поведения.
Кроме того, ученые обнаружили различия между полами. Мужчины в среднем чаще ожидали от агрессии положительных результатов. У женщин же наблюдался внутренний конфликт между готовностью ответить ударом и моральными ограничениями. Предполагается, что это может быть связано с разным воспитанием.
Исследователи считают, что понимание механизмов запуска разных видов агрессии важно для профилактики. С импульсивной и спланированной агрессией нужно работать по-разному. Авторы отметили, что выборка была небольшой и состояла в основном из молодых образованных людей, поэтому выводы требуют проверки на более широких группах.
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