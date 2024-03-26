Число совершенных мигрантами преступлений в РФ в 2023 году выросло на 75%

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Число совершенных в Российской Федерации мигрантами преступлений в прошлом году выросло на 75%. Об этом сообщил генпрокурор РФ Краснов.
Краснов заявил, что необходимо провести анализ ситуации в этой сфере.
Мигранты только за первые шесть месяцев прошедшего года организовали на территории России более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Такие данные приводятся в материалах статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
МВД России серъезно обеспокоена вопросом преступности в среде мигрантов. Главная задача правохранительного ведомства — стабилизация миграционной ситуации на территории страны. В результате работ решаются практические задачи по поиску и ликвидации каналов незаконного переезда в страну и других связанных с ним противоправных действий.
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Мигранты только за первые шесть месяцев прошедшего года организовали на территории России более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Такие данные приводятся в материалах статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
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Дана Игумнова