«Он верующий и хороший»: мать фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» отрицает вину сына

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Мать восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холе», арестованного Басманным судом г. Москвы, заявила, что ее сын не имеет отношения к трагедии.
«Он никому плохого не хочет делать. Он верующий человек. Мой сын хороший!», — заявила мать арестанта.Алишер Касимов был арестован 26 марта. Следствие установило, что уроженец Киргизии сдавал террористам квартиру, в которой они совершали подготовку к преступлению.
Прежде суд арестовал пособника террористов Алишера Касимова на 2 месяца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова