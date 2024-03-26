«Оторвало руку»: Россиянам рассказали, как будет работать мера по поддержке жертв терактов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
В Государственную думу внесён законопроект о социальной поддержке граждан России, пострадавших в результате террористических актов, предусматривающий многолетнюю помощь. Эту инициативу прокомментировал журналист и общественный деятель Анатолий Баранов.
В разговоре с «Радио 1» он отметил, что и ранее в случае каки-либо техногенных или природных катастроф, террористических актов люди, пострадавшие в результате этих событий, получали от государства определённую компенсацию. Другое дело, что эти выплаты назначались в значительной степени произвольно. Их размер мог зависеть от решений местных властей, оценок ущерба специалистами, которые могли носить субъективный характер, пояснил журналист.
Что касается постоянной помощи в долгосрочной перспективе, то собеседник «Радио 1» привёл несколько примеров, когда это применимо. Например, в случае, если у человека, погибшего в результате теракта, остались малолетние дети. В этом случае необходимо обеспечить им материальную поддержку до достижения ими совершеннолетия или даже до момента получения высшего образования. Также должны быть предусмотрены случаи, если у погибшего или ставшего инвалидом гражданина на иждивении находятся, скажем, парализованные родственники. Им также следует обеспечить материальную помощь и должный уход.
Фото: istockphoto/Fascinadora
Баранов также отметил, что прежде выплаты пострадавшим зависели от того, в каком субъекте Российской Федерации произошли трагические события. Не секрет, что в стране есть богатые и бедные регионы.
В заключение Анатолий Баранов отметил безусловно положительный эффект от новой думской инициативы по поводу компенсаций людям, пострадавшим от терактов. Теперь выплаты ущерба будет зависеть не от доброй воли главы местной администрации и степени зажиточности региона, а чётко прописаны в законах и регламентированы нормативными актами, подчеркнул журналист.
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«Новый законопроект упорядочит процесс назначения и выплаты компенсаций, сделает систему оказания мер поддержки пострадавшим гражданам понятной и прозрачной», — считает Баранов.
Фото: istockphoto/Fascinadora
Баранов также отметил, что прежде выплаты пострадавшим зависели от того, в каком субъекте Российской Федерации произошли трагические события. Не секрет, что в стране есть богатые и бедные регионы.
«Если тебе оторвало, например, руку, то решительно всё равно, где это произошло — в Москве или в сибирском посёлке. Справедливо и логично будет, если компенсации в этом случае выплатят одинаковые», — считает специалист.Новый закон, по мнению журналиста, призван нивелировать, упорядочить, сделать справедливыми компенсации людям, пострадавшим в том числе в результате терактов.
В заключение Анатолий Баранов отметил безусловно положительный эффект от новой думской инициативы по поводу компенсаций людям, пострадавшим от терактов. Теперь выплаты ущерба будет зависеть не от доброй воли главы местной администрации и степени зажиточности региона, а чётко прописаны в законах и регламентированы нормативными актами, подчеркнул журналист.
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Александр Бойцов