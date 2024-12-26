Число участников «Движения первых» в Подмосковье за два года превысило 370 тыс.

Специалисты Министерства транспорта Московской области ежегодно проводят ряд специальных мероприятий для обеспечения комфорта и безопасности передвижения жителей региона. В рамках этих мероприятий обновляется подвижной состав, вводятся новые маршруты, корректируются схемы движения и расписания существующих маршрутов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В текущем году на маршруты различных округов Московской области вышли более 1 тысячи новых автобусов разных классов, из них порядка 600 автобусов уже работают на маршрутах регионального перевозчика Мострансавто. Также специалисты запустили 22 новых маршрута, из них 12 до станций МЦД. Кроме того, а еще изменили схемы движения свыше 140 маршрутов», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Алексей Гержик.

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Мострансавто» продолжает работу по синхронизации времени отправления автобусов с расписанием электричек. За последний год было скорректировано расписание более 60 автобусных маршрутов, которые следуют до железнодорожных станций. В общей сложности в этом году для удобства жителей региона было оптимизировано расписание более 560 маршрутов.



Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В текущем году наблюдается значительный рост пассажиропотока на автобусах. Жители и гости региона совершили около 780 миллионов поездок, что на 4,4% превышает показатель предыдущего года.



Количество пассажиров увеличилось не только на автобусных маршрутах, но и на регулярных речных маршрутах в Коломне, Серпухове и Лыткарино. За один сезон ими воспользовались более 40 тысяч раз, что на 26 % больше по сравнению с прошлым годом.







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