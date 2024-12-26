Число участников «Движения первых» в Подмосковье за два года превысило 370 тыс.

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«На встречу собрались представители правительства, образовательных учреждений, активисты региональных и первичных отделений. Среди достижений 2024 года – такие масштабные проекты, как тематические смены, патриотические и гуманитарные акции, программы профориентации». «Первые» рассказали о планах на 2025 год. Они включают усиление работы с колледжами и вузами, запуск новых образовательных и культурных инициатив, завершение создания дома для «Движения первых» в Мытищах. Это пространство станет местом общения, проведения мероприятий и реализации новых идей. Его открытие запланировано на февраль», – говорится в сообщении.На заседании обсудили успешные проекты уходящего года. Одна из главных инициатив – участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», в рамках которой активисты исполняют новогодние мечты детей. Нынешняя акция продлится до конца февраля.
Особое внимание уделили результатам конкурсов. В рамках Всероссийского конкурса первичных отделений 13 школ Подмосковья получили финансовую поддержку на 3,1 млн рублей. В грантовом конкурсе от региона участвовали 33 проекта, семь стали призёрами.
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