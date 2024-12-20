Ученица Физтех-лицея Имаева выиграла Международный конкурс в Турции

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Ученица 11 класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, Диана Имаева победила на Международном конкурсе International Innovation Science Energy Engineering Fair в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Выпускница выступила с проектом «Изучение возможности использования вихревых труб на водородных электростанциях» в секции «Физика» и завоевала золотую медаль. Руководителем проекта выступил доцент кафедры общей физики МФТИ, учитель физики Физтех-лицея Владимир Бабинцев. В октябре Диана стала призёром конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ «Учёные будущего» в МГУ», – рассказали в министерстве.Международный конкурс IISEEF – научное мероприятие для учащихся от 13 до 18 лет. Участники представили исследовательские проекты по физике, химии, биологии, инженерии-энергетике и другим предметам.
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Лора Луганская