Подмосковные школьники завоевали награды Международной астрономической олимпиады

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Две золотые и одну серебряную медаль завоевали школьники из Московской области на 28-й Международной астрономической олимпиаде (International Astronomy Olympiad, IAO 2024), которая проводилась в Бангладеш, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.