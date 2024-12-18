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Подмосковные школьники завоевали награды Международной астрономической олимпиады

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Две золотые и одну серебряную медаль завоевали школьники из Московской области на 28-й Международной астрономической олимпиаде (International Astronomy Olympiad, IAO 2024), которая проводилась в Бангладеш, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.


«Золотые медали по итогам испытаний получили ученик девятого класса Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Егор Ткачёв и ученик десятого класса Физико-математического лицея № 5 в Долгопрудном Яков Бахтияров. А серебряную медаль получил ещё один ученик долгопрудненского Физмат-лицея — одиннадцатиклассник Александр Андреев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что олимпиада проводилась в дистанционном формате. В Подмосковье её площадкой стал Физтех-лицей имени Капицы.

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