В Химкинском лицее руководители базовых школ РАН Московской области подвели итоги года

Фото: Министерство образования Московской области
В Химкинском лицее состоялось заключительное совещание руководителей государственных общеобразовательных учреждений Московской области, являющихся базовыми школами Российской академии наук. Директора образовательных организаций подвели итоги 2024 года и определили перспективы развития, сообщает Министерство образования Московской области.
В Московской области к числу базовых школ РАН относятся:
- Балашихинский лицей;
- Долгопрудненская гимназия;
- Королёвский лицей научно-инженерного направления;
- Одинцовский «Десятый лицей»;
- Сергиево-Посадский физико-математический лицей;
- Химкинский лицей.
Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова выступила с приветственной речью перед участниками совещания. Руководители школ также представили доклады, рассказывая об успехах учеников и учителей, результатах проектной и исследовательской работы, а также об успехах в олимпиадах.
Особое внимание уделили вопросам финансирования, обновления материально-технической базы и расширения сотрудничества с вузами.
Особое внимание уделили вопросам финансирования, обновления материально-технической базы и расширения сотрудничества с вузами.
Фото: Министерство образования Московской области
Кроме того, на совещании рассмотрели перспективы развития базовых школ РАН в 2025 году. Участники от образовательных учреждений озвучили индивидуальные цели и определили общие задачи для дальнейшего укрепления образовательной системы Московской области.
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