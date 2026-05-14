Иркутянин снял с себя 16 клещей после похода по Хамар-Дабану
Иркутянин снял с себя 16 клещей после похода по Хамар-Дабану. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Молодой человек рассказал, что по дороге на пик Тальцинский, в районе Тёплых озёр, он столкнулся с проблемой мелких кровососущих насекомых. По его словам, эти паразиты буквально прилипали к одежде, несмотря на то, что он использовал репеллент.
По информации, предоставленной местными властями, с начала сезона в Приангарье от укусов клещей пострадали уже 1 809 человек. В связи с этим, власти рекомендуют жителям региона сделать прививку от энцефалита и оформить страховку на случай укуса.
Ранее в Роспотребнадзоре развенчали миф о том, что клещ может прыгнуть с дерева.
