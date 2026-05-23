В «Мособлпожспасе» рассказали о мерах защиты клещей во время отдыха на природе
Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин рассказал о мерах защиты от клещей во время отдыха на природе. Его рекомендации приводятся в сообщении организации.
Щетинин отметил, что клещи уже активизировались. Они почти слепые, но обладают отличным чутьем и улавливают запах приближающейся жертвы за десять метров. Особую активность эти арахниды проявляют перед дождем, в пасмурную погоду, а в солнечные дни — утром и вечером.
Перезимовав в опавшей листве и хвое, они забираются на травинки и нижние ветки кустарников, где замирают и цепляются за проходящих мимо людей. Чаще всего клещи встречаются на обочинах дорог, поскольку там больше потенциальных «мишеней». Также их найти в хвойных лесах, лесополосах вдоль трасс, на лугах, в скверах, садах, оврагах и на сырых затененных участках с густой растительностью у водоемов.
Щетинин рекомендовал для выезда на природу выбирать светлую однотонную одежду, на которой проще заметить вредителя. Верхнюю часть одежды следует заправлять в штаны, а те — в сапоги. При этом манжеты рукавов и воротник должны плотно облегать тело. Голову необходимо закрывать косынкой или кепкой, полностью убирая под них волосы. Перед прогулкой вещи следует обрабатывать акарорепеллентными средствами.
Читайте также: