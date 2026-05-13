Россиянам рассказали, как правильно удалить клеща и не повысить риск заражения

13 мая 2026, 19:40

Врач Мескина: жирные вещества при удалении клеща увеличивают риск заражения

Инфекционист Елена Мескина из МОНИКИ напомнила, что после удаления присосавшегося клеща люди должны отнести его в лабораторию для обследования.





В беседе с NEWS.ru врач отметила: членистоногие переносят не только клещевой энцефалит, но и боррелиоз с другими заболеваниями.

«Нужно аккуратно удалить клеща, положить его в пластиковую баночку и отнести в лабораторию. Если соблюдаются эти правила, то вероятность заболеть меньше. Чем дольше на коже сидит клещ, тем больше возможность заразиться. Некоторые считают, что его следует намазать чем-то жирным, и он сам отвалится. Так делать нельзя. Когда он начинает задыхаться от отсутствия кислорода, то выпускает слюну, и риски заражения возрастают», — пояснила Мескина.