Число вакансий для пенсионеров в России за год выросло на 111%

Фото: iStock/Inside Creative House
Число вакансий для пенсионеров в России с начала года выросло более чем вдвое — на 111%. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы». Средняя зарплата по этим позициям, как отмечается, составила чуть больше 41 тысячи рублей.
«В сфере клиентского сервиса наиболее востребованными за последний год оказались профессии продавца-консультанта (+176% вакансий) и оператора кол-центра (+129% вакансий). На втором месте по динамике роста оказалась сфера транспорта и логистики. Количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» здесь увеличилось на 91% за год, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 89 693 рубля ежемесячно», — указано в исследовании, с которым ознакомились в RT.В то же время депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что индексация пенсий работающих пенсионеров на 7,1%, которая произойдет 1 января 2025 года, неэффективна. В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий отметил, что проблема, в том числе, заключается в налогообложении этой группы населения 13%-ным НДФЛ.
«Индексация, рассчитанная от 36 тысяч рублей, только на бумаге выглядит значимой, в то время как реальную прибавку для пенсионеров, которые сейчас получают 19,5 тысячи рублей, «съест» налог. На этом фоне все-таки необходимо рассмотреть вопрос об отмене НДФЛ на накопительную часть пенсии. Это реально справедливый шаг», — пояснил он.Читайте также:
Депутат Нилов раскритиковал идею о налоге на такси и курьерскую доставку
Опрос: 83% кандидатов готовы отказаться от вакансии из-за негативного рекрутера
Нехватку кадров в РФ объяснили разбалансировкой рынка труда
Данил Пономарев