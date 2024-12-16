Опрос: 83% кандидатов готовы отказаться от вакансии из-за негативного рекрутера

Фото: iStock/fizkes
83% кандидатов готовы отказаться от вакансии после негативного знакомства с рекрутеров. К соответствующим выводам пришли аналитики компании MANGO OFFICE в результате опроса. Главными требованиями к менеджерам по подбору персонала, как отмечается, стали честность и высокий уровень компетентности.
«Наш опрос показал: специалист по подбору — ключевая фигура для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями. Соискатели ставят фактор рекрутера даже выше знакомства с потенциальным руководителем и командой. Это важный сигнал для топ-менеджеров. Поэтому HR-директорам стоит обратить внимание на честность и компетентность специалистов по подбору», — приводит RT слова директора по продажам компании Александра Шикинова.Тем временем партнер Лиги Цифровой Экономики Александр Сычев назвал навыки, которые необходимы любому специалисту. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что для профессионального роста необходимы развитые soft skills — умение выстраивать коммуникацию с командой, умение быть успешным и умение работать в условиях нечеткой постановки задачи.
«Могу с уверенностью сказать, что одной из самых распространенных проблем в командах является плохая коммуникация. Без продуктивного общения реализация проекта невозможна», — пояснил он.Читайте также:
Назван топ самых высокооплачиваемых профессий в ноябре
Россияне поделились, сколько времени тратят на сборы на работу
HR Султанова отметила скептицизм работодателей к четырехдневной рабочей неделе
Данил Пономарев