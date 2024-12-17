Депутат Нилов раскритиковал идею о налоге на такси и курьерскую доставку

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал идею профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Ануреева ввести минимальный налог в 100 рублей на каждую услугу такси и доставку. По его словам, такое нововведение станет двойным налогообложением, а также приведет к росту стоимости услуг, за которые все равно будет платить потребитель.
«Стоит отметить, что налогами сегодня и так облагаются доходы, если таксист самозанятый, он платит налог на профессиональный доход. Если это коммерческая структура, они платят налог на прибыль. Курьеры тоже уже как работники официальные, то работодатель за них платит подоходный налог, если как самозанятый тоже платит нам, то есть это что получается? Двойное налогообложение? Тогда вопрос: почему, как и зачем?», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время в центре «Профессии будущего» назвали RT необычные вакансии для курьеров. В их числе доставщики елок и новогодних украшений, курьеры доставки зоомагазинов и интернет-магазинов обуви.
«Так, в Москве перед новогодними праздниками повышенным спросом пользуются курьеры, доставляющие живые и искусственные елки, гирлянды, игрушки и другие украшения для дома. В среднем такие работники получают 160—250 тыс. рублей в месяц», — поделились в центре.Читайте также:
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