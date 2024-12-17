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Депутат Нилов раскритиковал идею о налоге на такси и курьерскую доставку

Фото: iStock/nirat

Фото: iStock/nirat

Депутат Госдумы Ярослав Нилов раскритиковал идею профессора Финансового университета при правительстве РФ Сергея Ануреева ввести минимальный налог в 100 рублей на каждую услугу такси и доставку. По его словам, такое нововведение станет двойным налогообложением, а также приведет к росту стоимости услуг, за которые все равно будет платить потребитель.
«Стоит отметить, что налогами сегодня и так облагаются доходы, если таксист самозанятый, он платит налог на профессиональный доход. Если это коммерческая структура, они платят налог на прибыль. Курьеры тоже уже как работники официальные, то работодатель за них платит подоходный налог, если как самозанятый тоже платит нам, то есть это что получается? Двойное налогообложение? Тогда вопрос: почему, как и зачем?», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время в центре «Профессии будущего» назвали RT необычные вакансии для курьеров. В их числе доставщики елок и новогодних украшений, курьеры доставки зоомагазинов и интернет-магазинов обуви.


«Так, в Москве перед новогодними праздниками повышенным спросом пользуются курьеры, доставляющие живые и искусственные елки, гирлянды, игрушки и другие украшения для дома. В среднем такие работники получают 160—250 тыс. рублей в месяц», — поделились в центре.
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#рф
Преподаватель английского представит Каширу на конкурсе «Учитель года Подмосковья»
17 декабря 2024, 22:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Семь участников из семи образовательных учреждений округа прошли пять конкурсных испытаний: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Педагогический совет». По завершении последнего конкурсного мероприятия были определены победитель и лауреаты.
«Муниципальный этап областного конкурса «Педагог года Подмосковья» выиграла учитель английского языка школы №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова Карина Чадина. Карина Станиславовна будет представлять Каширу на областном конкурсе «Учитель года Подмосковья. Лауреатами конкурса признаны учитель английского языка школы №10 Анастасия Совкова, а также преподаватель русского языка и литературы школы №9 Жанна Карасёва», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, цель конкурса - повышение социального статуса, профессионализма работников образования, формирования в обществе социальной и гражданственной значимости педагога как носителя новых ценностей и общественных установок.

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#учитель года
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Эксперт Валинуров: к Новому году вырастет спрос на Дедов Морозов и курьеров
17 декабря 2024, 22:37

Фото: iStock/Nastco

К Новому году заметно вырастет спрос на Дедов Морозов, Снегурочек и курьеров, что станет отличным источником дополнительного заработка перед праздниками. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, чаще всего за такие подработки берутся актеры и студенты.
«Конечно же, традиционно будет спрос на Дедов Морозов. Бывает, что их не хватает. Стоимость того, чтобы прийти и порадовать детей, может начинаться от нескольких тысяч и доходить до десятков и сотен, в зависимости от уровня статуса мероприятия и того, кто «дед-морозит», кто будет Снегурочкой и так далее», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время Дед Мороз и Снегурочка на тематической пресс-конференции в МИЦ «Известия» назвали самые необычные желания взрослых и детей на Новый год. К примеру, отправитель по имени Виталий попросил поздравить с праздником бывших жен и пожелать им счастья.
«[Дети] просят интересные игрушки, кто-то даже просит питомцев. Например, самый необычный случай был — попросили капибару», — поделилась Снегурочка.
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#спрос
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В парке «Захарово» в будущем году откроют памятник Дарье Дугиной
17 декабря 2024, 22:17

Фото: телеграм-канал Андрея Иванова

В Одинцовском городском округе установят памятник журналистке и общественному деятелю Дарье Дугиной. Он появится в парке «Захарово», сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
«В следующем году установим в парке памятник Дарье Дугиной – публицисту, философу и общественному деятелю. Монумент появится рядом с павильоном «Традиция». Подготовку площадки начнем весной, а открытие памятника запланировано на 20 августа - в годовщину ее трагической гибели», – написал Иванов в своем телеграм-канале.
По его словам, концепцию монумента представил выпускник Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Союза художников, скульптор Дмитрий Александров.

Памятник будет представлять собой бронзовую статую молодой девушки на гранитном постаменте. Высота композиции составит 3,5 ме. Вокруг монумента разобьют сквер, проведут озеленение, уложат брусчатку, установят скамейки и освещение.

Автомобиль Дугиной взорвался 20 августа 2022 года у посёлка Большие Вязёмы Одинцовского округа. Девушка погибла на месте. Владимир Путин наградил её орденом Мужества посмертно.

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#памятник
#одинцовский городской округ
#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
#александр дугин
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Жителям Подмосковья рассказали, кому можно кататься на снегоходах и квадроциклах
17 декабря 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Любители активного отдыха открыли в Подмосковье сезон катания на снегоходах и квадроциклах. Однако поклонникам быстрой езды стоит помнить важные правила, которые помогают сохранить здоровье, а иногда и жизнь, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Для управления квадроциклом необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Владельцы водительских удостоверений категорий А или B1MS могут управлять квадроциклом, если его мощность превышает 50 кубических сантиметров. При наличии удостоверения категорий B, C, D или B1AS нужно иметь при себе договор аренды техники от владельца или прокатчика», – отметили в пресс-службе.
Договор должен содержать условие о временной передаче гражданину в управление самоходной машины. Помимо этого, водитель должен пройти инструктаж по управлению квадроциклом.

Кроме того, чтобы управлять снегоходом, необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра.
«Для безопасности перед началом зимнего сезона рекомендуется также пройти обучение. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах – залог успешного и приятного отдыха», – заверили в ведомстве.
По данным Минэкологии региона, в уходящем году в Подмосковье было зарегистрировано более 8,2 тыс. единиц внедорожной техники. Только за прошедшую неделю в области было совершено 826 регистрационных действий, проведено 1187 техосмотров, выдано или заменено 696 удостоверений тракториста-машиниста.

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Учитель из Электростали Кононенко получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»
Учитель из Электростали получила Всероссийскую педагогическую премию «Исток»
17 декабря 2024, 20:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Преподаватель химии лицея №7 городского округа Электросталь Лариса Кононенко стала лауреатом Всероссийской педагогической премии «Исток» им. академика И. В. Петрянова-Соколова. Торжественная церемония награждения состоялась в павильоне ВДНХ «Атом», сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«В конкурсе участвовали более 150 педагогов из разных регионов России. Лауреатами стали 20 лучших. Победителем в номинации «Учитель для Росатома» признали Ларису Кононенко», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что премия получила статус престижной награды в образовательной среде, сравнимой с Нобелевской премией для учителей. Кандидатов для участия могут выдвигать только профессиональные учительские сообщества.

Вручение премии «Исток», учреждённой при поддержке Росатома, направлено на поддержку лучших учителей физики, химии, биологии, информатики и математики из городов, где расположены предприятия госкорпорации.

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Названы победители и призёры подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак»
17 декабря 2024, 20:31

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Доме правительства Московской области наградили победителей экологической акции «Сдай шины на Мегабак». Она проходила на территории Подмосковья с 21 октября по 25 ноября, сообщили в пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Каждый участник акции мог принести отслужившие покрышки на площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак» и рассказать об этом в соцсетях, опубликовав необычное фото с хештегом.
«За пять недель акции жители сдали свыше 870 тонн шин – то есть порядка 59 тыс. старых автопокрышек для 14 тыс. автомобилей. Мы видим высокий уровень вовлечённости жителей в экологические инициативы. Благодарим каждого участника. До встречи следующей весной!», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Победителей и призёров конкурса опередили путём народного голосования за понравившиеся работы в официальных сообществах министерства.
«Вместе с общественными организациями мы регулярно проводим акции по вовлечению жителей региона в экологическую повестку. За полгода организовали три масштабные кампании. Со своей стороны обеспечиваем организационную и информационную поддержку, чтобы как можно больше людей участвовали в жизни региона», – отметила начальник управления информационного планирования и внешних коммуникаций министерства Регина Бурдуковская.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Победителями акции стали Евгения Морозова и Анастасия Дёмина. Второе место заняли Никита Сморкалов и Дмитрий Соломевич, третье – Елена Ковалёва и Максим Долгов.
«Приятно было видеть знакомые лица – людей, участвующих в акции не первый год, и тех, кто только к нам присоединился. Впервые министерство решили наградить каждого, кто собрал шины, посетил площадку «Мегабак» и принял участие в фотоконкурсе», – отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Все победители и призёры получили денежный сертификат на покупку новых шин в 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей в соответствии с занятыми местами.

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В Москве ждут похолодание и плотный морозный ветер
Синоптик Позднякова: в среду в Москве ожидается похолодание и плотный ветер
17 декабря 2024, 20:02

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В среду, 18 декабря, в Москве ожидается похолодание до -10 градусов и плотный морозный ветер. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, к ночи температура опустится еще ниже — до -16, а на следующий резко поднимется до нуля.
«Днем начнется потепление, к вечеру четверга температура станет слабоотрицательной и даже поднимется до 0 °С. Температура будет выше климатической нормы на 2—3 °С. Эти резкие колебания температуры неблагоприятно скажутся на самочувствии», — поделилась синоптик в беседе с RT.
В то же время у похолодания есть и свои плюсы. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемерово готовится к открытию большой ледовый городок для катания на коньках и игр в хоккей с мячом, а горожан и гостей города приглашают на праздничную программу «Путешествие в победный Новый год!».

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В Подмосковье запустили рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
Запущено рабочее движение по реконструированному Пироговскому шоссе
17 декабря 2024, 20:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье после реконструкции открыли участок Пироговского шоссе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Сегодня в 6 утра мы открыли реконструированное Пироговское шоссе. Запустили дорогу в четыре полосы, которая имеет большое значение для наших жителей», – рассказал глава региона.
Рабочее движение запущено по участку шоссе (2,1 км) от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды. Его расширили с двух до четырёх полос. Это существенно улучшит дорожную ситуацию, обеспечит транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас порядка 40 тыс. человек в пиковое время теряют в пробках в 7-9 баллов по 1,5-2 часа. Теперь время в дороге сократится до 20-30 минут, а в обычные часы не превысит 10 минут.

В 2025 году для удобства и безопасности жителей вдоль «Пироговки» создадут пешеходное зоны и велодорожки, установят новые остановки, обустроят наземные пешеходные переходы со светофорами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде «Виноградово – Болтино – Тарасовка». Это первая региональная дорога, построенная в Московской области в рамках концессии. Четырёхполосная скоростная трасса протяжённостью более 16 км связывает загруженное Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и реконструируемым Афанасовским.

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#автомобили
#строительство
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Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих дорожных камер
17 декабря 2024, 19:58

Фото: iStock/Sashkinw

Из базы ГИБДД удалят более 20 тысяч несуществующих камер из 50 тысяч, которые попали туда ошибочно. Об этом говорится в ответе МВД на запрос Национального автомобильного союза. По мнению правозащитников, такие камеры приводят к эффекту «кенгуру», когда водители замедляются перед камерой, которой в реальности нет, а после разгоняются, что приводит к аварийным ситуациям.
«В настоящее время ведутся работы по устранению отображения некорректных данных. Актуальные сведения размещены в региональных сегментах официального интернет-сайта Госавтоинспекции, входящего в состав комплекса «Официальный интернет-сайт МВД России», — говорится в письме, сообщает «Газета.Ru».
В то же время сложно спорить с эффективностью дорожных камер. Как сообщает «Сiбдепо», благодаря комплексу «Паутина» кемеровские автоинспекторы смогли задержать водителя «четверки», на счету которого числилось 125 штрафов за нарушение ПДД общей суммой свыше 150 тысяч рублей. В итоге сотрудники возбудили в отношении него 257 исполнительных производств, а приставы конфисковали машину.

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