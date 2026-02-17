Число вернувшихся в страну россиян достигло минимума за 15 лет
Число соотечественников, добровольно переселяющихся в Россию, снизилось до минимума за 15 лет. За 2025 год на учёт встали 26,7 тысячи человек.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД. Больше всего переселенцев приехали из Казахстана, тогда как Таджикистан опустился со второго на пятое место по числу заявителей.
Опрошенные изданием эксперты связывают спад с текущей политической и экономической ситуацией, а также с проведением специальной военной операции. По их мнению, часть потенциальных переселенцев не спешит переезжать в условиях нестабильности.
Ещё одним фактором называют ужесточение требований к знанию русского языка. В 2025 году из шести тысяч заявлений о подтверждении владения языком было одобрено около 2,5 тысячи. Некоторые специалисты считают, что сложность тестов снижает шансы даже у русскоязычных заявителей и влияет на решение о переезде.
Читайте также: