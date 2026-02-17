Названа стоимость самого дорогого паркинга в Москве

17 февраля 2026, 06:52

Kalinka Ecosystem: самое дорогое парковочное место в Москве стоит 42 млн рублей

Фото: iStock/Oleksandr Filon

В Москве выставили на продажу самое дорогое парковочное место стоимостью 42 млн рублей. Об этом агентству ТАСС сообщили в компании Kalinka Ecosystem.