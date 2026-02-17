Названа стоимость самого дорогого паркинга в Москве
В Москве выставили на продажу самое дорогое парковочное место стоимостью 42 млн рублей. Об этом агентству ТАСС сообщили в компании Kalinka Ecosystem.
Речь идет о машиноместе в клубном доме в 3‑м Обыденском переулке в 150 метрах от храма Христа Спасителя. Площадь парковочного пространства составляет 24,9 кв. м. Здесь выполнена дорогостоящая отделка, обустроены парадные входы, установлены два автомобильных лифта. Дополнительно предусмотрены два пассажирских лифта, спускающихся с жилого этажа, помещение для ожидания водителей и охраны, зоны для хранения велосипедов, а также навигация и тележки для продуктов.
Партнер Kalinka Ecosystem Полина Меделяновская в комментарии для ТАСС объяснила, что покупатели элитного жилья, вкладывающие в квартиры сотни миллионов рублей, предъявляют высокие требования к парковочной инфраструктуре. По её словам, стандартная площадь машино‑мест в подобных проектах варьируется от 13 до 25 кв. м.
