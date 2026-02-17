Врач Звонков: «зумеры» не дают работать службе скорой помощи

17 февраля 2026, 06:08

Фото: iStock/Iulianna Est

Врач‑терапевт Андрей Звонков в интервью изданию Life.ru обратил внимание на тревожную тенденцию. По его словам, заметно выросло число вызовов скорой помощи, которые нельзя считать обоснованными.





Особенно часто такие обращения поступают от представителей молодого поколения —так называемых «зумеров». Поводом для вызова нередко становятся весьма незначительные недомогания. Например, пациенты обращаются из‑за легкой простуды или небольшого повышения температуры. Врач полагает, что подобные вызовы следовало бы передавать службе неотложной помощи.



«Сейчас колл-центры очень сильно напрягает наше молодое поколение. У нас до 30 вызовов доходило порой. Я хочу сразу сказать, скоропомощная статистика всегда говорит, что примерно на 10 вызовов в лучшем случае один действительно обоснованный», — сказал специалист.