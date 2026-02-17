Молодая мама из Новосибирска выиграла в лотерею баснословную сумму
Жительница Новосибирска, Людмила Федорова, стала одной из счастливиц новогоднего тиража «Русского лото», выиграв 333 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Эта молодая мама, работающая логистом, выбрала удачный билет наугад через мобильное приложение 15 декабря 2025 года.
Людмила приобрела несколько купонов в разные дни, отмечая номера, совпадающие с датами рождения родных. Теперь она планирует потратить выигрыш на новую машину и жилье. Кроме того, женщина хочет помочь своим родителям и исполнить мечту о поездке на Карибские острова вместе с мужем и дочкой.
Ранее стало известно, что только половина победителей новогодней лотереи «Русского лото» с призом от 1 миллиона рублей обратились за выигрышем в первый месяц после розыгрыша.
