Число выдворенных из Подмосковья мигрантов-нелегалов выросло в два раза

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Судебные приставы Московской области в 2024 году сопроводили до пункта пропуска через границу России более 5,2 тыс. нелегальных мигрантов, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Такие цифры назвал в интервью «Радио 1» руководитель подмосковного главка ФССП — главный судебный пристава региона Андрей Тагаев.
«Задача по выдворению нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации возложена на судебных приставов. В 2024 году под контролем судебных приставов Подмосковья 5 тысяч 349 мигрантов были направлены в Центры временного содержания иностранных граждан. Из них до пункта пропуска через границу России препровождено более 5 270 человек — это практически в два раза больше, чем в 2023 году», — сказал Андрей Тагаев.Он добавил, что решение о выдворении иностранца за пределы России принимает суд.
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Лев Каштанов