У ФССП появилась новая возможность по взысканию долгов

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Долги в цифровых рублях судебные приставы могут взыскивать в 2025 году уже с 1 января. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство.
«Федеральным законом от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года», — пояснили в службе.Уточняется, что норма используется, когда у должников нет денег на счетах, банковских вкладах и других доходов. В частности, с драгметаллов и так далее.
Таким образом приставы обращаются к оператору цифровой платформы на основании исполнительного производства, а тот переводит им сумму задолженности.
Возможность сохранить прожиточный минимум не распространяется на цифровые кошельки.
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