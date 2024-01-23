Число жалоб на состояние межпанельных швов в подмосковных домах снизилось на четверть

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
«Герметичность межпанельных швов необходима для обеспечения прочности стен здания и во избежание проникновения влаги в квартиры. Управляющие организации обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения», — отметила глава ГУСТ региона Светлана Аипова.Лидерами по снижению числа жалоб на состояние межпанельных швов за неделю стали Сергиево-Посадский округ (-80%), Люберцы (-78%) и Коломна (-75%). Ни одной жалобы по этой теме не пришло от жителей десяти округов, в том числе Рузского, Богородского и Лобни.
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