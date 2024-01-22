В Подмосковье снизилось число жалоб на проблемы с ЖКХ

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Количество заявок по теме ЖКХ, поступившее от жителей Московской области в Центр управления регионом (ЦУР) за последнюю неделю, составило 13,7 тыс., что на 9% меньше, чем на позапрошлой неделе, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«Из поступивших 13,7 тыс. заявок отработаны более 9,8 тыс. Остальные закроют в ближайшее время», — говорится в сообщении.Отмечается, что снижение коснулось двух таких актуальных категорий заявок, как приведение в порядок отопления в квартире и отопления в доме.
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