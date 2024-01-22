В Павловском Посаде провели косметический ремонт подъезда по требованию жилнадзора

Фото: ГУСТ МО
По требованию жилнадзора ГУСТ МО косметический ремонт подъезда выполнили в пятиэтажке Павловского Посада. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
По требованию жилищного надзора ГУСТ МО в подведомственной пятиэтажке на улице Кирова в Павловском Посаде управляющая компания компания произвела ремонт поезда.
Стоит отметить, что в рамках ремонта покрасили потолки и стены, установка тамбурной двери, поручней, замена светильников и установка кабель-каналов для защиты слаботочных проводов.
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«К работам приступили практически в канун Нового года — после того, как содействия жилищных инспекторов попросили жители третьего подъезда. <…> Жилищные инспекторы ГУСТ МО фактически сопроводили весь процесс: от выданного в адрес УК поручения привести подъезд в порядок до приемки готовых работ», — подчеркнула руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева