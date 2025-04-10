Чистый четверг 2025: история, традиции, приметы, суеверия

Богослужение в Великий четверг (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Великий Четверг Страстной седмицы, или Чистый, как называют его в народе, особый день в христианской жизни. Ведь сорокадневный Великий пост подошёл к концу.
Чистый четверг на Страстной неделе
Великий пост проходил в России с 3 марта по 13 апреля, а с 14 по 19 апреля идет Страстная неделя. В это время люди подготавливаются к празднику Пасхи — дню, когда Иисус Христос воскрес. Четверг в этой неделе самый важный день, потому что в это время было положено начало главному христианскому таинству — причастию. В этом году Чистый четверг отмечается 17 апреля.
История Чистого четверга
Чистый четверг вспоминает день, когда Иисус Христос провёл свой последний ужин с учениками — Тайную вечерю. Именно тогда Он омыл им ноги, показав пример смирения и любви, и сказал, что все должны служить друг другу с добром в сердце. Иисус раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это Его Тело и Кровь, и что так нужно делать в память о Нём.
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Традиции в день Чистого четверга
С тех самых пор Чистый четверг — это день очищения тела и души. Люди стараются освободиться от всего плохого — и в голове, и в доме — чтобы встретить Пасху с чистым сердцем искупаться или просто помыться с утра (отсюда слово чистый); убрать в доме, вымыть всё начисто — не просто физически, но и как символ внутреннего очищения; исповедоваться и причаститься в церкви, если есть возможность.
Подготовка к Паске, очищение и освещение еды
После богослужений в этот день народ в России начинал подготовку к главному празднику: уборка дома, готовка куличей и пасхи, покраска яиц. В этот день также нельзя было: нарушать пост, употреблять спиртные напитки, шуметь, посещать увеселительные мероприятия. В Евангелие от Иоана сам Христос показал как надо телесно и духовно очищаться.
«Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь».За три дня готовятся куличи, пасхи. Пост в этот день и всю Страстную неделю очень строгий.
(Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)
Народные приметы, суеверия в Чистый четверг
В 16 веке в центральных российских губерниях распространилось понятие «четверговая соль». Против него выступал церковный собор.
Обычную соль смешивали с гущей из под кваса и ржаным квасом, добавляя травы. Всё это запекали в печке или на сковороде. Соль становилась темнее. После этого соль относили в храм, она закладывалась под престол в алтаре. После этого её можно было использовать в лечение. Отношение к обычаю сурово, потому что он происходит от язычества древних славян, которые верили в силу очищения огня.
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Дарья Филинова