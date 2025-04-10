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Чистый четверг 2025: история, традиции, приметы, суеверия

Богослужение в Великий четверг (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Богослужение в Великий четверг (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Великий Четверг Страстной седмицы, или Чистый, как называют его в народе, особый день в христианской жизни. Ведь сорокадневный Великий пост подошёл к концу.

Чистый четверг на Страстной неделе


Великий пост проходил в России с 3 марта по 13 апреля, а с 14 по 19 апреля идет Страстная неделя. В это время люди подготавливаются к празднику Пасхи — дню, когда Иисус Христос воскрес. Четверг в этой неделе самый важный день, потому что в это время было положено начало главному христианскому таинству — причастию. В этом году Чистый четверг отмечается 17 апреля.

История Чистого четверга


Чистый четверг вспоминает день, когда Иисус Христос провёл свой последний ужин с учениками — Тайную вечерю. Именно тогда Он омыл им ноги, показав пример смирения и любви, и сказал, что все должны служить друг другу с добром в сердце. Иисус раздал ученикам хлеб и вино, сказав, что это Его Тело и Кровь, и что так нужно делать в память о Нём.

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Традиции в день Чистого четверга


С тех самых пор Чистый четверг — это день очищения тела и души. Люди стараются освободиться от всего плохого — и в голове, и в доме — чтобы встретить Пасху с чистым сердцем искупаться или просто помыться с утра (отсюда слово чистый); убрать в доме, вымыть всё начисто — не просто физически, но и как символ внутреннего очищения; исповедоваться и причаститься в церкви, если есть возможность.

Подготовка к Паске, очищение и освещение еды


После богослужений в этот день народ в России начинал подготовку к главному празднику: уборка дома, готовка куличей и пасхи, покраска яиц. В этот день также нельзя было: нарушать пост, употреблять спиртные напитки, шуметь, посещать увеселительные мероприятия. В Евангелие от Иоана сам Христос показал как надо телесно и духовно очищаться.

«Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь».
За три дня готовятся куличи, пасхи. Пост в этот день и всю Страстную неделю очень строгий.

(Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев)

Народные приметы, суеверия в Чистый четверг


В 16 веке в центральных российских губерниях распространилось понятие «четверговая соль». Против него выступал церковный собор.

Обычную соль смешивали с гущей из под кваса и ржаным квасом, добавляя травы. Всё это запекали в печке или на сковороде. Соль становилась темнее. После этого соль относили в храм, она закладывалась под престол в алтаре. После этого её можно было использовать в лечение. Отношение к обычаю сурово, потому что он происходит от язычества древних славян, которые верили в силу очищения огня.

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Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить

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#пост
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Не знает, что стал мультимиллионером: оренбуржец выиграл больше 44 млн рублей в лотерею, но приз так и не забрал
Житель Оренбургской области выиграл в лотерею больше 44 миллионов рублей
10 апреля 2025, 15:23

Фото: iStock/ Ralf Geithe

Житель Оренбургской области стал обладателем крупного выигрыша в размере 44 миллионов рублей, но за деньгами еще не обратился, сообщил Телеграм-канал «Вести Оренбуржья».
Оренбуржец стал мультимиллионером, но не подозревает об этом. Чтобы получить суперприз, необходимо угадать восемь чисел в первом поле и одно число во втором.

Победитель приобрел лишь один билет в мобильной версии приложения стоимостью 500 рублей и угадал выигрышную комбинацию. Но администрация лотереи передала KP.RU, что новоиспеченный миллионер все еще не явился за своим выигрышем, который составил 44 423 640 рублей.

Журналисты полагают, что житель Оренбурга еще не связался с администрацией лотереи из-за того, что просто не знает о своей удаче.

Ранее родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие. Еще работники департамента государственной эффективности США нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже.

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Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить
10 апреля 2025, 14:20

(Фото: Istock/Irina Taskova)

Невероятное множество разновидностей кулича придумывают на просторах интернета. Так и кулич-краффин однажды появился в видео-рецепте на канале одного известного кулинара. Теперь его готовят с разными начинками и дополнениями. Как же появился такой вариант кулича и как его готовить в материале «Радио 1».

Как появился кулич-краффин


Начать нужно с истории появления краффина. Это гибрид круассана и маффина. В 2013 году его впервые испекли в австралийской кондитерской. За несколько месяцев рецепт захватил весь мир. В Америке он стал хитом. В 2014 году краффин был зарегистрирован в заведении Mr. Holmes Bakehouse. Благодаря разным вариациям рецепта на свет появился кулич-краффин: слои — круассан, вышность — маффин, дрожжевое тесто с изюмом — кулич.

Рецепт кулича-краффина


Рецепт рассчитан на два небольших кулича, имейте это ввиду. Ингредиенты (на 2 небольших кулича-краффина):

Для теста:
• Мука — 400 г
• Молоко — 120 мл
• Яйцо — 1 шт
• Желток — 2 шт
• Сахар — 100 г
• Сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих)
• Сливочное масло — 60 г (в тесто)
• Ванильный сахар — 1 ч. л.
• Соль — щепотка

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Символ жизни и воскресения: почему в Пасху красят яйца и пекут куличи?

Для слоёв:
• Сливочное масло — 80 г (размягчённое)
• Изюм, цукаты или орехи — по вкусу (около 100 г)
• Корица или кардамон — по желанию

Шаг 1: Подготовка опары
1. Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 36–38°C).
2. Добавьте 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставь на 10–15 минут — должна появиться «шапочка».

Шаг 2: Замешивание теста
1. В большой миске взбейте яйцо, желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.
2. Влейте дрожжевую смесь, перемешайте.
3. Постепенно добавляйте просеянную муку и начинайте замешивать тесто.
4. Когда тесто соберётся, добавьте мягкое сливочное масло (60 г) и вымешивайте 10–15 минут до гладкости и эластичности.
5. Накройте миску плёнкой и поставьте в тёплое место на 1,5–2 часа — тесто должно увеличиться в 2 раза.

Шаг 3: Подготовка начинки
• Пока тесто подходит, замочите изюм (или другие сухофрукты) в тёплой воде или роме на 10–15 минут, затем обсушите.
• Разомните масло для слоёв (80 г) до кремового состояния.

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Шаг 4: Формирование краффинов
1. Готовое тесто разделите на 2 части.
2. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник (примерно 25×40 см).
3. Намажьте пласт мягким маслом, посыпьте начинкой и, если хотите — корицей.
4. Сверните в рулет по длинной стороне.
5. Разрежьте рулет вдоль почти до конца, оставив край неразрезанным.
6. Переплетите обе половины разрезом вверх, скрутите в улитку, прячьте конец внутрь.

Шаг 5: Второй подъём
• Переложите заготовки в формы, смазанные маслом (подойдут металлические или бумажные формы для куличей).
• Оставьте на расстойку на 40–60 минут под полотенцем.

Шаг 6: Выпечка
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Выпекайте 30–35 минут. Если верх подрумянился слишком быстро — накройте фольгой.
3. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.

Шаг 7: Украшение
• Остудите краффины на решётке.
• Посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью по желанию.

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В Кремле не стали комментировать демонстрацию тела подростка на площади в Чечне
Песков отказался комментировать демонстрацию тела подростка на площади в Чечне
10 апреля 2025, 14:14

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать демонстрацию тела подростка, напавшего на пост ДПС, на площади в Чечне, назвав источники ненадёжными.
«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — ответил Песков журналистам.
Ранее стало известно, что труп 17-летнего подростка, который совершил нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на городских улицах и на площади.

Напомним, 7 апреля в результате нападения вооружённого ножом подростка один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил нападающего.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.

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Диетолог рассказал, сколько чашек зеленого чая в день можно и в какое время
Диетолог Бобровский: в течение дня можно не более трех чашек зеленого чая
10 апреля 2025, 13:55

Фото: iStock/MARINA BOGACHYOVA

10 апреля традиционно отмечается день зеленого чая. Этот напиток россияне употребляют в течение всего дня, а кто-то даже утоляет им жажду ночью.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленого чая не стоит употреблять более двух-трех чашек в день, то есть от 300 до 700 миллилитров.

«Опять же все люди разные, поэтому время приема зеленого чая может сказываться по-разному на организме. Например, утром зелёный чай может быть хорошей альтернативой кофе. После обеда это полезный тонизирующий напиток. А вот поздно вечером, конечно же, в силу содержания кофеина, мы этот напиток не рекомендуем, потому что он может нарушить сон», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, есть версия, что зеленый чай пить перед сном все-таки можно.

«Но людям с высокой чувствительности к кофеину все-таки вечером пить такой чай не стоит. Он может вызывать тревогу и учащенное сердцебиение, что приведет к проблемам со сном», — посоветовал Бобровский.

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«Сонгкран» — тайский Новый год: когда отмечается в 2025 году, как встречают и празднуют
10 апреля 2025, 13:09

(Фото: Istock/drpnncpp)

Сонгкран — один из самых известных и популярных фестивалей в Таиланде. Множество туристов со всего мира съезжаются на празднование, чтобы вживую испытать ярки эмоции.

Что такое «Сонгкран»


Сам фестиваль является символом Нового года. В эти дни у каждого есть право облить водой незнакомого человека. Этот процесс означает, что все плохое смоет с водой. Помимо водного безумия во время празднования проходит множество мероприятий: повсеместные танцы и пение песен.

Когда отмечается тайский Новый год в 2025 году


Праздник пройдет с 13 по 15 апреля. 15 апреля наступает первый день 2568 года по тайскому стилю. Буддийский календарь идет впереди григорианского на 543 года. Летоисчисление ведется с момента ухода Будды в Нирвану.

Как празднуют «Сонгкран»


В храмах и в северной части Таиланда ритуалы начинаются еще в начале месяца. Традиционно — это семейное торжество, где принято поливать руки старших ароматизированной водой. Они же в свою очередь желают удачи и процветания младшим родственникам. Но конечно же главным развлечением является традиционное обливание водой всех вокруг.


(Фото: Istock/sutiporn)

Как появился праздник «Сонгкран»


В народе существует две легенды о происхождение фестиваля. Одна связана с индуистским брахманским ритуалом: в один религиозный день верующие люди идут к реке, чтобы смыть с себя грехи. Для тех, кто не может этого сделать достаточно облиться водой. Другая легенда основывается на мифологии. За несколько дней до праздника на землю спускаются божества. Иногда у них в руках были предметы, и по ним люди трактовали каким будет год.

Где можно отметить тайский Новый год


Этот праздник объединяет всех. Таиланд преображается под брызгами и струями воды. Чтобы насладиться праздником отправляйтесь в Бангкок, столицу королевства. Там вы найдете Каосан Роуд - оживленную улицу, где проходят яркие и шумные водные бои. По всему городу будут открыты разнообразные площадки для празднования.

Для церемоний лучше всего подходит Чиангмай. Там сохранилась традиционная атмосфера Сонгкрана. Пхукет подчеркнет важность водных мероприятий в этот праздник.

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Интересные факты о «Сонгкране»


Во время празднования вас могут измазать тальком, как дополнительным способом защиты от зла и благословением. Согласно обычаю его следы должны стереться постепенно. В день торжества праздника активно проверяют водителей транспорта на алкоголь. С 30 декабря 2015 года введено обязательное тюремное заключение от 7 до 10 дней за вождение в нетрезвом состоянии.

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