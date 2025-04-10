День Марка Арефусийского 11 апреля: почему в этот день нужно избегать водоёмы и зачем пить березовый сок, народные приметы

Фото: istockphoto / Rymasheuskaya Volha
Каждый год 11 апреля православные христиане вспоминают святителя Марка Арефусийского — мученика, претерпевшего страдания за свою веру в годы правления императора Юлиана Отступника. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу. Что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Кто такой святитель Марк АрефусийскийСвятитель Марк жил в IV веке в Сирии и был назначен епископом города Арефусия при императоре Константине Великом — в то время, когда христианство становилось официальной религией Римской империи. Он активно боролся с языческими верованиями: проповедовал, но и принимал решительные меры — однажды разрушил языческое капище и построил на его месте церковь.
Однако с приходом к власти Юлиана Отступника в 361 году ситуация изменилась. Новый император стремился возродить язычество и начал преследовать христиан. Верующим запретили преподавать в школах, а гонения возобновились с новой силой. Когда сторонники старой веры узнали об этих переменах, они решили отомстить святителю Марку. Сначала он скрывался, но узнав, что вместо него страдают невинные, сам сдался властям. Его подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа и выплатить компенсацию за разрушенное капище.
Несмотря на мучения, Марк остался непоколебим. Его стойкость вдохновила многих горожан принять христианство. В итоге палачи отпустили святителя, а через несколько лет он мирно скончался.
Народный праздник 11 апреля — БерещеньеВ народной традиции Марков день называют Берещеньем. Это время, когда славяне чествовали березу — дерево, которое с древности считалось символом жизни, здоровья и связи с миром духов. Считалось, что в ветвях плакучих берез живут русалки и утонувшие, а под их кронами можно встретить духов предков.
Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным
После прихода христианства к березе стали относиться ещё бережнее. Согласно легенде, во время бегства в Египет береза укрыла Богородицу и младенца Иисуса от непогоды. За это Дева Мария благословила дерево, и с тех пор оно считается оберегом от зла и молний.
Традиции и обряды на Марков деньНа Берещенье крестьяне отправлялись в лес за берёзовым соком. Его использовали в приготовлении сбитня — традиционного славянского напитка. Сок считался лечебным: его давали больным, особенно детям, чтобы очистить организм.
Фото: istockphoto / morisfoto
А чтобы изгнать болезни, малышей в шутку «погоняли» березовыми ветками. Береза играла важную роль и в женских обрядах. Беременные женщины прижимали ладони к стволу, прося легких родов и здоровья для будущего ребёнка. Девушки водили хороводы вокруг деревьев в надежде встретить любовь. Береза, по верованиям, помогала справиться с тревогами — ей можно было «выговориться», и она «забирала» плохие мысли.
Что нельзя делать 11 апреля на БерещеньеТак как праздник приходится на Великий пост, верующим напоминали о воздержании от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Также рекомендовалось посетить церковь или помолиться дома, вспомнив подвиги святого Марка.
Существовали и народные запреты. В этот день:
- нельзя было рубить деревья или ломать ветки — особенно березу, которую считали священной;
- запрещалось ссориться, ругаться и сквернословить рядом с деревьями;
- девушкам не советовали вплетать в волосы белые ленты — чтобы не «соревноваться» с березой и не навлечь на себя беду;
- избегали водоёмов — по поверьям, русалки могли затащить на дно тех, кто подойдёт слишком близко;
- не отдыхали под плакучими ивами и берёзами — боялись встретиться с потусторонним.
Народные приметы 11 апреляНаши предки внимательно наблюдали за природой:
- быстрые облака — к тёплой погоде;
- гром — к похолоданию;
- ливень — к богатому урожаю овса;
- гуси на льду — к скорому потеплению;
- сороки вьют гнёзда низко — будет много гроз.
Иларионов день 10 апреля: зачем собирать мать-и-мачеху и почему не стоит выворачивать карманы, народные приметы
День Матроны Настовицы 9 апреля: почему хозяйкам нельзя лениться и зачем на праздник раздавать долги, народные приметы
День Гавриила Благовеста 8 апреля: зачем запоминать сны накануне праздника и почему не стоит считать деньги, народные приметы
Дайана Хусинова