Читающие россияне пристрастились к романам-антиутопиям
За последний месяц в России продажи культовой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» выросли на 54%. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе федеральной сети книжных магазинов «Читай‑город».
Детальный анализ продаж показал еще более впечатляющую динамику при сравнении годовых показателей. По данным сети, в марте 2026 года реализация книги превысила показатели за аналогичный период 2025-го сразу на 81%.
Евгений Замятин также отметился заметным ростом популярности. Его роман «Мы» показал увеличение продаж на 53% относительно марта прошлого года, подчеркнули в пресс‑службе.
Среди других востребованных произведений жанра в сети выделили «Скотный двор» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.
