Читающие россияне пристрастились к романам-антиутопиям

11 апреля 2026, 05:13

РИА Новости: продажи романа Оруэлла «1984» в РФ выросли на 54%

За последний месяц в России продажи культовой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» выросли на 54%. Об этом РИА Новости сообщили в пресс‑службе федеральной сети книжных магазинов «Читай‑город».