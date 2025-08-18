Книга RT «ПоэZия русской зимы» попала в школьный список для внеклассного чтения
Сборник RT «ПоэZия русской зимы» вошёл в список книг для внеклассного чтения для учащихся 10—11-х классов.
По данным издания, в книге опубликованы работы 27 авторов на тему украинского конфликта, а также российской спецоперации. Стихотворения выбирала лично главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Ранее Симоньян заявляла, что современные поэты не пользуются широким вниманием. Чтобы это исправить, уже издали два сборника: «ПоэZия русского лета» и «ПоэZия русской зимы». Она также выразила благодарность тем, кто их читает. По словам Симоньян, подобные книги будут издаваться и дальше.
Ранее сообщалось, что новая книга Симоньян вошла в топ-10 лидеров продаж в московских магазинах.
