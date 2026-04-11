Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
Космический корабль Orion с экипажем из четырех астронавтов успешно приводнился в Тихом океане неподалеку от Сан‑Диего (штат Калифорния, США). Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
На месте посадки экипаж ожидал десантный транспортный корабль ВМС США USS John P. Во время нахождения в околоземном пространстве Orion двигался со скоростью 5 км/с.
Миссия Artemis II, продлившаяся 10 дней, вошла в историю как первый пилотируемый полет к Луне с декабря 1972 года. Астронавты Кристина Кук, Джереми Хансен, Рид Уайсмен и Виктор Гловер протестировали новые космические технологии, провели визуальное исследование спутника Земли и зафиксировали около 35 геологических объектов на его обратной стороне, в том числе бассейн Ориентале. Диаметр кратера этого образования достигает 965 км.
Читайте также: