В усадьбе Боблово открылась выставка о любимых книгах Менделеева
Сегодня в музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в городском округе Клин (усадьба Боблово) начинает работу выставка «Круг чтения Д.И. Менделеева». Экспозиция посвящена зарубежным писателям, чьи произведения великий учёный читал в часы отдыха, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Дмитрий Иванович считал книгу важным помощником в работе и постоянно обращался к чтению, в том числе художественной литературы. Согласно воспоминаниям родных, особое место в его библиотеке занимали собрания сочинений Майн Рида, Фенимора Купера, Александра Дюма, Вальтера Скотта и Жюля Верна.
После обеда Менделеев любил читать вслух приключенческие романы — особенно о жизни индейцев, а также уголовные детективы. Среди его любимых авторов упоминались Рокамболь и Жюль Верн.
Учёный также тонко чувствовал поэзию, знал наизусть множество стихов и ценил Байрона, Шекспира, Гёте, Шиллера, Пушкина и Тютчева.
В экспозиции представлено 68 предметов, большинство из которых относится к основному музейному фонду. Выставка работает до 30 июня. Возрастное ограничение: 6+.
