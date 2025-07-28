Профессор Силантьев: православие — религия сильных и эффективных людей

28 июля 2025, 18:17

Фото: Istock / saiko3p

У памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве провели традиционный крестный ход и молебен. В 2010 году День крещения Руси стал государственной памятной датой.





Православие – это религия сильных и эффективных людей. Такое мнение высказал в беседе с «Радио 1» руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного Собора, руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, профессор, директор Центра географии и религии Русской Православной Церкви Роман Силантьев.





«Я полагаю, что князь Владимир выбрал религию в основном как человек, который искал Бога и нашёл Бога в нашей вере. А положительные эффекты тоже сыграли свою роль. Именно христианство обеспечивало за всю мировую историю самый мощный научный прорыв, создание самых эффективных систем хозяйствования. То есть это религия сильных, эффективных людей, помимо того, что она ведёт к Богу, позволяет спасти душу», — отметил Силантьев.

«Русские сформировались как народ православный. До этого были славянские племена, которые далеко не всегда между собой дружили. Если бы Русь осталась языческой, вряд ли они сформировали бы единый народ. Вот, например, в той же Индии единый народ только ещё формируется. Там мы наблюдаем самое богатое этническое разнообразие в мире. У нас проживают 200 народов, а в Индии - более 2 тыс. Это как раз следствие того, что они по большей части остались язычниками. Такое вполне могло быть и у нас», — считает учёный.

«В окопах, конечно, атеисты есть, но их сильно меньше, чем в мирной жизни. Это действительно влияет на приход людей к вере. Я сам вижу, что в храмах стало больше молодых людей. Вот сегодня с утра ходил на литургию. Там немало моих сверстников, но много и молодых, несмотря на рабочий день», — поделился наблюдениями Силантьев.