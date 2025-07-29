Стала известная программа Международного фестиваля «Народы России и СНГ»

29 июля 2025, 14:39

Фото: Istock / Yury Karamanenko

С 31 октября по 5 ноября в стране пройдёт Международный фестиваль «Народы России и СНГ». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.







«Деловая программа фестиваля будет организована совместно с Русским географическим обществом, Российским обществом «Знание» и Министерством культуры России. Она будет проходить 31 октября и 1 ноября в рамках VI Всероссийского форума «Народы России», – говорится в сообщении.

«Просветительская программа фестиваля запланирована на 2 и 3 ноября. Она адресована широкой аудитории и состоится на площадке Национального центра «Россия». Организаторы – Русское географическое общество и Российское общество «Знание». Главные темы просветительской программы – этнокультурное и географическое многообразие, история, традиции, духовно-нравственные ценности народов России», – добавили организаторы.