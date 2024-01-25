Член ОП Малькевич призвал наказывать треш-стримеров

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Журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что треш-стримеры нередко представляют опасность и в то же время транслируют шокирующий контент, демонстрируя плохой пример в том числе детям и подросткам.
В этой связи Малькевич призвал наказывать подобных блогеров.
Ранее медиа-инфлюенсеры встретились с членами Общественной палаты РФ и обсудили вопросы влияния запрещённых платформ на российскую аудиторию, на встрече были выдвинуты предложения для борьбы с распространением фейковой информации в Сети, защиты несовершеннолетних в Интернет-пространстве и фильтрации контента.
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«В некоторых случаях общественного порицания и блокировки канала недостаточно. Треш-стримы порой выходят не только за рамки морали и этики, но и за рамки закона. Стримеры не гнушаются демонстрацией непристойного контента, транслируют издевательства над людьми и животными, иногда дело доходит до убийств», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малькевич.
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Мелисса Тимофеева