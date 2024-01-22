Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака по делу о фейках о ВС РФ

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Суд в Москве принял решение о заочном аресте блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, об этом сообщает «РИА Новости».
«Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства в Басманном суде столицы.
Напомним, блогера уже неоднократно штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ, однако, предположительно, после начала специальной военной операции Шпак уехал из России за границу.
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