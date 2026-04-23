Член ОП Машаров объяснил, как наказать соседа за мусор в подъезде

Член ОП Машаров: Соседей можно привлечь к ответственности за мусор в подъезде

Соседа, оставляющего мусор на лестничной площадке, можно привлечь к ответственности законными способами. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





В разговоре с RT он подчеркнул, что лестничная площадка является общим имуществом собственников. В случае нарушения соседями санитарных состояния подъезда с ними стоит сначала побеседовать, а при отсутствии результатов уже можно привлечь к ответственности.



Машаров порекомендовал сделать фото и видео нарушения, а после отправить соответствующее заявление в МЧС и в Роспотребнадзор, приложив к нему все доказательства.





«В заявлении указать номер квартиры нарушителя, Ф. И. О. собственника квартиры (либо Ф. И. О. квартирантов в случае сдачи собственником жилья внаём), частоту появления отходов на лестничной клетке», — заключил Машаров.