Россиянам рассказали, какое наказание грозит за мешок с мусором в подъезде

23 апреля 2026, 11:01

Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что несколько статей КоАП РФ устанавливают наказание за мусорный мешок на лестничной площадке.





В беседе с RT специалист пояснил, что лестничная площадка — общее имущество в МКД. Собственники обязаны соблюдать санитарные и противопожарные правила.

«В силу ст. 6.4 КоАП РФ граждане, нарушающие санитарно-эпидемиологические требования, могут заплатить штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Мусор является пожароопасным, поэтому, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение гражданами требований пожарной безопасности влечёт за собой штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — предупредил эксперт.