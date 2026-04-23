Россиянам рассказали, какое наказание грозит за мешок с мусором в подъезде
Член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров заявил, что несколько статей КоАП РФ устанавливают наказание за мусорный мешок на лестничной площадке.
В беседе с RT специалист пояснил, что лестничная площадка — общее имущество в МКД. Собственники обязаны соблюдать санитарные и противопожарные правила.
«В силу ст. 6.4 КоАП РФ граждане, нарушающие санитарно-эпидемиологические требования, могут заплатить штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Мусор является пожароопасным, поэтому, согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение гражданами требований пожарной безопасности влечёт за собой штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — предупредил эксперт.Машаров посоветовал сначала мирно поговорить с соседом, без оскорблений и угроз. Кроме того, необходимо собрать доказательства (фото или видео), составить заявление с указанием номера квартиры нарушителя, ФИО собственника и частоты появления отходов. Заявление можно направить в МЧС и Роспотребнадзор.