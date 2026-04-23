Юрист предупредила о штрафах за неправильную обработку дачи от вредителей
Член союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Евгения Балдина предупредила дачников о крупных штрафах за ошибки при борьбе с вредителями. Сумма взыскания может достигать 20 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист пояснила, что главные нарушения связаны с применением пестицидов и агрохимикатов не по правилам. На частной земле нельзя использовать средства для профессиональной дезинсекции или сельского хозяйства. Разрешенные препараты можно проверить в государственном каталоге Минсельхоза. Для личного хозяйства там стоит отметка «Л».
За несоблюдение правил обращения с химией гражданину грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Если обработку провели рядом с колодцем или скважиной, сумма вырастет до 20 тысяч рублей. Ошибки с дозировкой или сроками могут привести к наказанию от 3 до 5 тысяч рублей.
Балдина напомнила, что человек обязан возместить ущерб, если вещества навредили соседям. Опасность грозит не только людям, но и животным, включая пчел. Перед началом работ стоит предупредить владельцев пасек. При умышленном вреде виновнику может грозить уже более серьезная ответственность.
