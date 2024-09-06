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Член ОП Пожигайло допустил принятие закона о дезурбанизации

06 сентября 2024, 19:06
Фото: iStock/Malaui

Фото: iStock/Malaui

Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло заявил, что законопроект, который позволит переселить россиян в деревни для увеличения рождаемости в стране, могут принять.
Однако, по его мнению, для осуществления такого законопроекта необходим человек, подобный российскому государственному деятелю, статс-секретарю Его Императорского Величества Петру Столыпину. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru Пожигайло отметил, что расселить 200-300 тысяч граждан из Москвы по ЦФО вполне реально без особых трудностей.

В то же время экономист, директор института нового общества Василий Колташов также заявил о необходимости расселения мегаполисов, однако по немного другой причине. По его мнению, такая мера нужна для того, чтобы сделать жильё для граждан доступнее.



«Для того, чтобы жильё стало доступным, необходимо разгружать мегаполисы. Так, надо вывести все крупные компании из Москвы и распределить их группами по крупным региональным городам, чтобы московский рынок недвижимости начал остывать, чтобы региональные экономики получили стимулы. Льготную ипотеку разумно обеспечить там, где цены на недвижимость не являются запредельными. Это небольшие центры, небольшие города», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагала владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет.

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#деревня
По просьбам жителей Левобережья в Дубне изменили расписание автобуса
06 сентября 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров оперативно отреагировал на просьбу жителей запустить дополнительный автобусный рейс от остановки на ул. Программистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тихомиров регулярно встречается с жителями. На встрече в начале августа во дворе дома № 15 по ул. Программистов к нему обратилась жительница района. Она рассказала, что ей и многим соседям приходится долго добираться пешком до остановки, от которой можно рано утром уехать в правую часть города. Речь шла об остановке у спорткомплекса «Радуга», – рассказали в администрации.
Вопрос сразу взял в работу сотрудник администрации Алексей Воднев, отвечающий за работу транспорта. В результате переговоров с Мострансавто в Дубне на автобусном маршруте №11 «ул. Березняка – ЗЖБИиДК» изменили расписание рейсов.

Для организации заезда автобусов к остановке «ул. Программистов» утренний рейс от остановки «ул. Березняка», ранее отправлявшийся в 06:10, теперь будет делать это в 06:04.

Помимо этого, в расписание добавили рейс в 05:05 от остановки «ул. Программистов» до Вокзала «Большая Волга». Это позволит синхронизировать расписание маршрута с электричками до Москвы.

Новое расписание движения автобусов пассажиры могут найти на сайте Мострансавто или воспользоваться виртуальным помощником ведомства по телефону 8 (800) 700-31-13.

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#мострансавто
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В Химках День города откроют мемориал защитникам Отечества
06 сентября 2024, 18:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Химках начали возводить мемориал героям-защитникам Отечества. Это первый подобный монумент в городском округе.
Мемориал изготовлен в Ставропольском крае и олицетворяет связь поколений. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох – героя Великой Отечественной войны и бойца спецоперации. На постаменте надпись «Сохраняя прошлое – защищаем будущее!». Такой текст выбрали жители муниципалитета по итогам общенародного голосования.

Идея создания памятника принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч человек, участники СВО, их семьи, местные депутаты, общественники, активисты и глава округа Дмитрий Волошин.
«Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию предков, достойно продолжать начатое ими дело», – сказал Волошин.
Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала глава и жители Химок заложили в День Победы – 9 Мая 2024 года. Откроют монумент в День города. В планах – создание аллеи защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля.

Мемориал расположен в особо значимом для города месте – на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Окружают территорию тематические аллеи.

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#спецоперация
#день города
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Путин подписал указ о создании оргкомитета национального центра «Россия»
06 сентября 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Указ «Об Организационном комитете Национального центра «Россия» подписал президент России Владимир Путин, комитет возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Целями создания комитета в указе названы: демонстрация достижений России, укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития регионов РФ, формирование чувства гордости за страну, а также развитие профессиональных навыков у детей и молодёжи и сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».

Оргкомитет будет утверждать план мероприятий национального центра «Россия», обеспечивать координацию организаций и органов власти, принимающих участие в деятельности центра, а также утверждать у президента проводимые центром международные мероприятия с участием высших лиц иностранных государств.

Основой для создания Национального центра стала форум-выставка «Россия», проходившая на территории ВДНХ с ноября 2023 года по июль 2024 года

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#указ
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Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО
06 сентября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Соблюдение избирательных прав проверили в СИЗО-8 в Сергиевом Посаде представители омбудсмена Московской области Ирины Фаевской, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«Сегодня в Сергиевом Посаде в СИЗО-8 проголосовали люди из Оренбургской Астраханской, Кемеровской и Самарской областей, где проходят выборы губернатора. Мои сотрудники пообщались с избирателями», — рассказала Ирина Фаевская.
Она подчеркнула, что избирательные права содержащихся в СИЗО нарушены не были, голосование прошло в соответствии с законом. Свой выбор сделали пять подозреваемых и обвиняемых.

Под голосование в СИЗО выделили помещение, которое оборудовали всеми необходимыми информационными материалами.

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#голосование
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Феминистка и блогер Залина Маршенкулова* признана Минюстом иноагентом
06 сентября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Zolnierek

Министерство юстиции РФ пополнило список иноагентов ещё одной фамилией. Иностранным агентом признана блогер и активистка движения феминисток Залина Маршенкулова*.
В начале апреля 2024 года против неё было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», напоминает телеграм-канал SHOT. Поводом стал ряд провокационных публикаций в сети, в которых она высказывалась на тему гибели военкора Владлена Татарского. По указанной статье максимальная санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Тогда суд заочно избрал Маршенкуловой* меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время активистка и блогер покинула Россию и проживает в Германии.

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* Признана иноагентом в РФ
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#блогер
#иноагенты
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Певица Монточка* стала фигурантом уголовного дела
06 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Zolnierek

В отношении певицы Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, возбуждено уголовное дело. Поводом для этого стали материалы проверки прокуратуры города Москвы.
В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства выяснили, что артистка уклоняется от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». На основании этого в отношении Монеточки* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Уточняется, что певица, признанная иноагентом и уже дважды за год привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжала распространять материалы без необходимой маркировки.

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#рф
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Подмосковные аграрии засеяли более 40 тысяч гектар под урожай 2025 года
06 сентября 2024, 16:50

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Аграрии Московской области активно проводят осенний сев озимых культур под урожай 2025 года. В большинстве муниципалитетов уже засеяно 40 448 гектаров, что составляет 35% от запланированной площади, сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Озимые зерновые культуры, такие как пшеница, рожь и тритикале, занимают большую часть посевных площадей. Масличные культуры представлены только озимым рапсом. Его сев начался в начале августа и почти завершён, в то время как зерновые культуры сеют позднее.

На данный момент озимые зерновые культуры уже засеяны на площади 22 863 гектаров, что составляет 23% от общего прогноза в 98 550 гектаров. Этот показатель на 15 529 гектаров больше, чем в прошлом году.

Наибольшие площади посева находятся в Ступино (10,9 тысяч гектаров), Луховицах (7,3 тысячи гектаров) и Серебряных Прудах (5,8 тысячи гектаров). Кроме того, аграрии активно занимаются посевом масличных культур, особенно озимого рапса.

На текущий момент уже засеяно 17 585 гектаров, что составляет 99,7% от запланированных 17 639 гектаров. Это на 9 159 гектаров превышает показатели предыдущего сельскохозяйственного сезона. Специалисты

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что лидерами по площади посева озимого рапса являются Луховицы (4 тысячи гектаров), Серебряные Пруды (1,7 тысячи гектаров) и Кашира (1,1 тысячи гектаров).

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#подмосковье
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#аграрный сектор
#посевная
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Прокурор запросил 8,5 лет колонии заочно иноагенту Мунтяну* за фейки о ВС РФ
06 сентября 2024, 16:39

Фото: iStock/Zolnierek

Обвинение потребовало заочно приговорить автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна к 8,5 годам тюрьмы из-за распространения недостоверной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
«Прошу признать Мунтяна* виновным…и назначить ему наказание в виде 8,5 года колонии общего режима», — обратился прокурор к суду.

При этом он отметил, что назначенное наказание следует считать заочным.

Напомним, Мунтян* был объявлен в розыск в декабре. Против него возбудили уголовное дело за распространение фейков о действиях российской армии в Буче.

Мунтян* был включен в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года из-за выступлений против СВО.

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*признан Минюстом России иноагентом
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#ск рф
#сво
#вс рф
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В Подмосковье можно зарегистрировать недвижимость по «дачной амнистии»
06 сентября 2024, 16:37

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Благодаря изменениям в законе, жители Московской области теперь могут регистрировать бытовые объекты недвижимости в приаэродромных зонах без дополнительных разрешений и экспертиз, сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Федеральный закон, который изменил некоторые правовые нормы, связанные с определением приаэродромных территорий и размещением объектов недвижимости в их границах, вступил в силу три года назад. Раньше, чтобы зарегистрировать право собственности на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах Московской области, требовалось получить разрешение от Роспотребнадзора и согласование от аэропорта.

Приаэродромная территория составляет 30 километров от контрольной точки аэродрома, где действует особый режим использования.

Регистрация дома или сооружения в рамках «дачной амнистии» в приаэродромных зонах, так же как и регистрация недвижимости за пределами этих зон, предоставляет ряд преимуществ, включая прописку, возможность подключения газа, налоговый вычет до 260 тысяч рублей и снижение тарифа на электроэнергию на 30%.

Для оформления недвижимости потребуется минимальный пакет документов, включая технический паспорт объекта, заявление и декларацию. Подать заявку на регистрацию дома можно в МФЦ или Росреестр напрямую.


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#московская область
#подмосковье
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#недвижимость
#дачная амнистия
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