Член ОП Пожигайло допустил принятие закона о дезурбанизации

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Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло заявил, что законопроект, который позволит переселить россиян в деревни для увеличения рождаемости в стране, могут принять.
Однако, по его мнению, для осуществления такого законопроекта необходим человек, подобный российскому государственному деятелю, статс-секретарю Его Императорского Величества Петру Столыпину. Как передаёт Pravda.Ru, в беседе с NewsInfo.Ru Пожигайло отметил, что расселить 200-300 тысяч граждан из Москвы по ЦФО вполне реально без особых трудностей.
В то же время экономист, директор института нового общества Василий Колташов также заявил о необходимости расселения мегаполисов, однако по немного другой причине. По его мнению, такая мера нужна для того, чтобы сделать жильё для граждан доступнее.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагала владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет.
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В то же время экономист, директор института нового общества Василий Колташов также заявил о необходимости расселения мегаполисов, однако по немного другой причине. По его мнению, такая мера нужна для того, чтобы сделать жильё для граждан доступнее.
«Для того, чтобы жильё стало доступным, необходимо разгружать мегаполисы. Так, надо вывести все крупные компании из Москвы и распределить их группами по крупным региональным городам, чтобы московский рынок недвижимости начал остывать, чтобы региональные экономики получили стимулы. Льготную ипотеку разумно обеспечить там, где цены на недвижимость не являются запредельными. Это небольшие центры, небольшие города», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Колташов.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предлагала владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет.
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Мелисса Тимофеева