Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить рождаемость с помощью крещения

Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в МО
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет. По мнению Мишоновой, эта мера поможет повысить рождаемость в Подмосковье, сообщает пресс-служба детского омбудсмена области.
С этим предложением Ксения Мишонова выступила на собрании Всемирного Русского Народного Собора в Московской области. Она рассказала, что подобная мера была принята в 2008 году в Грузии.
Отмечается, что в настоящее время у патриарха Грузинской православной церкви Илии насчитывается более 47 тысяч крестников, и рождаемость в стране после принятия этой меры заметно повысилась.
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«Почему бы нам в Год семьи не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то, как и для тысяч грузинских семей, перспектива того, что крёстным будущего малыша станет владыка местной епархии — митрополит или епископ, — станет ключевым фактором при принятии решения о рождении малыша», — предположила Мишонова.
Отмечается, что в настоящее время у патриарха Грузинской православной церкви Илии насчитывается более 47 тысяч крестников, и рождаемость в стране после принятия этой меры заметно повысилась.
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Лев Каштанов