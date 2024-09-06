Маск: демографический кризис в Евросоюзе неизбежен

Фото: istock/SeventyFour
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Евросоюз столкнётся с неизбежным демографическим кризисом из-за продолжающегося падения рождаемости.
Об этом он написал в комментарии в соцсети X, отметив, что показатели рождаемости в ЕС достигли рекордно низкого уровня с 1960 года.
Ранее бизнесмен уже выражал обеспокоенность демографической ситуацией в разных странах, предупреждая, что без решительных действий многие из них могут столкнуться с серьёзными проблемами.
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) ранее опубликовал отчёт, согласно которому рождаемость во Франции продолжает снижаться, обновив антирекорд в первом полугодии 2024 года.
Напомним, мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.
Читайте также:
Politico: Дуров в 2018 собирался перевезти Болгар и их детей в Париж
За лето в санаториях бесплатно отдохнули 7 тыс. подмосковных льготников
Премьер Косово Курти извинился за неверно решенное уравнение перед школьниками
«Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно», — отметил Маск.
Ранее бизнесмен уже выражал обеспокоенность демографической ситуацией в разных странах, предупреждая, что без решительных действий многие из них могут столкнуться с серьёзными проблемами.
Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) ранее опубликовал отчёт, согласно которому рождаемость во Франции продолжает снижаться, обновив антирекорд в первом полугодии 2024 года.
Напомним, мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.
Читайте также:
Politico: Дуров в 2018 собирался перевезти Болгар и их детей в Париж
За лето в санаториях бесплатно отдохнули 7 тыс. подмосковных льготников
Премьер Косово Курти извинился за неверно решенное уравнение перед школьниками
Елена Перлова