Депутат от партии «Яблоко» мог тайно выйти замуж* за бойфренда из Украины
Депутат от партии «Яблоко», по неофициальным данным, мог тайно заключить брак* со своим бойфрендом — украинцем Алэном Энумбой в Финляндии в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно, 44-летний Алэн и 46-летний депутат знакомы более десяти лет. Сначала их отношения* были без обязательств, но позже они стали жить вместе. Алэн — бывший известный украинский дизайнер и стилист московских бутиков, а также частый гость петербургских светских мероприятий.
С 2016 года пара часто проводила отпуска на даче в финском городе Пиексямяки на берегу озера Йоутсенъярви. Изначально Алэн приглашал депутата в Финляндию через письма в консульство, а затем помог оформить четырехлетний шенген с ограничением пребывания не более 90 дней за раз.
По словам близких к паре людей, во время одной из поездок в Финляндию пара тайно оформила брак* — в стране возможна регистрация однополых* союзов для иностранцев. Оба ситуацию комментировать отказались.
