Над украинцем устроили самосуд в Польше

03 октября 2025, 15:09

МВД: Украинца избили в Польше и нарисовали ему на лице нацистский символ

Фото: istockphoto/Ivan Mezhui

Полицейские польского Вроцлава задержали группу подростков, которые устроили самосуд над гражданином Украины. Об этом сообщили местные стражи порядка, информацию приводит «Российская газета».