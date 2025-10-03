Над украинцем устроили самосуд в Польше
Полицейские польского Вроцлава задержали группу подростков, которые устроили самосуд над гражданином Украины. Об этом сообщили местные стражи порядка, информацию приводит «Российская газета».
По данным ведомства, молодые люди создали фальшивый профиль в соцсетях, выдававший себя за 16‑летнюю девушку, якобы заинтересованную в сексуальных контактах.
На объявление откликнулся 23‑летний украинец. Когда он пришёл на встречу, на него напала группа подростков, избила, побрила голову и нанесла на лицо «символы нацистского характера». Всё происходящее злоумышленники снимали на видео.
Следователи сейчас устанавливают роль каждого участника преступления, часть подозреваемых — несовершеннолетние. В полиции подчеркнули, что независимо от поведения потерпевшего никто не имеет права на самосуд.
